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ЦАХАЛ нанес серию ударов по целям в южном Ливане

время публикации: 17 мая 2024 г., 19:52 | последнее обновление: 17 мая 2024 г., 20:13
ЦАХАЛ нанес серию ударов по целям в южном Ливане
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что были нанесены удары по ракетной пусковой установке, военным строениям и террористической инфраструктурам "Хизбаллы" в южном Ливане.

Истребители ВВС ЦАХАЛа атаковали пусковую ракетную установку в районе Дейр-Сириан, из нее террористы вели обстрел в направлении Голанских высот.

Кроме того, ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по военным зданиям и инфраструктуре "Хизбаллы" в районах Аль-Адиса и Кафр Хамам.

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