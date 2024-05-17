ЦАХАЛ нанес серию ударов по целям в южном Ливане
время публикации: 17 мая 2024 г., 19:52 | последнее обновление: 17 мая 2024 г., 20:13
ЦАХАЛ сообщает, что были нанесены удары по ракетной пусковой установке, военным строениям и террористической инфраструктурам "Хизбаллы" в южном Ливане.
Истребители ВВС ЦАХАЛа атаковали пусковую ракетную установку в районе Дейр-Сириан, из нее террористы вели обстрел в направлении Голанских высот.
Кроме того, ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по военным зданиям и инфраструктуре "Хизбаллы" в районах Аль-Адиса и Кафр Хамам.