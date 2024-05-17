Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 17 мая, температура значительно повысится и будет выше среднесезонной. Солнечно.

В Иерусалиме – 15-28 градусов, в Тель-Авиве – 14-28, в Хайфе – 17-23, в Эйлате – 20-35, в Беэр-Шеве – 15-32, в Мицпе-Рамоне – 15-27, на побережье Мертвого моря – 20-33, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-26, в Ариэле – 16-28, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 16-33, на Голанских высотах – 14-30.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 24-25 градусов, высота волн – 30-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 25 км/ч).

В субботу – повышение температуры, солнечно. В воскресенье-понедельник жара немного спадет, солнечно.