Сражения Галанта и Нетаниягу. Итоги политической недели

Обзор подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

19 мая Кнессет вернется с каникул и начнется очередная его сессия. 2 июня БАГАЦ будет рассматривать апелляцию, поданную против решения правительства не призывать в ЦАХАЛ ультраортодоксов, несмотря на отсутствие закона, регулирующего этот вопрос. Конфликт между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром обороны Йоавом Галантом, почти не имеет прямого отношения к этим событиям, и в то же время до краев наполнен политической начинкой. В конце уходящей недели с уверенностью можно сказать: на следующих выборах Биньямин Нетаниягу и Йоав Галант не будут баллотироваться в рамках одного предвыборного списка. "Ликуд" расколот. В свое время провал соглашений Осло уничтожил партию "Авода", как претендующую на власть политическую силу. Провал 7 октября может сделать то же самое с "Ликудом".

Галант против Нетаниягу: явное становится публичным

Разногласия в политическом руководстве страны в период военных действий не являются чем-то из ряда вон выходящим. Как правило, войной управляют политики, представляющие разные силы и течения, уже не говоря об интересах. И, тем не менее, чаще всего информация о разногласиях поступает к израильтянам через утечки в СМИ, отчеты комиссий и публикации в книгах, написанных после войны. На этой неделе мы стали свидетелями беспрецедентного события: министр обороны публично заявил о разногласиях по кардинальному вопросу с премьер-министром. Вопрос "завтрашнего дня" в секторе Газы – это не тактическое зерно, а стратегическое ядро войны. От решения по этому вопросу зависит, если не все, то почти все: от отношений с Америкой до политического будущего в Израиле. Именно поэтому сформировать концепцию, которая не поссорила бы Израиль и США, с одной стороны, и не развалила бы правительство с другой, почти невозможно.

У Йоава Галанта, по сути, есть две претензии к премьер-министру: отсутствие обсуждения вопроса о "будущем дне" Газы на заседаниях кабинета, а также де-факто создание ситуации, при которой Израиль берет на себя гражданский, а не только военный контроль за ситуацией в секторе.

У претензий Галанта есть серьезная база. И если бы мы жили в идеальном мире или, по крайней мере, в идеальной стране, с ним трудно было бы поспорить. Однако в реальном мире и в нашей стране такое обсуждение во-первых, беспредметно, так как никто не знает, какой будет ситуация на момент окончания войны, никто не знает, когда война закончится, а главное – все сказанное в рамках такого обсуждения очень быстро попадет в СМИ. После чего перестанет быть релевантным.

И, безусловно, нельзя сбрасывать со счетов коалиционный аспект. В нынешнем правительстве невозможно прийти к какому-либо консенсусу по поводу "завтрашнего дня" в секторе Газы. Бесконечно велико расстояние от Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира до Гади Айзенкота и Бени Ганца. Правый фланг коалиции выступает за долгосрочную оккупацию сектора и восстановление еврейских поселений там, а левый – за ограниченный военный контроль и возвращение в Газу "обновленной" Палестинской автономии.

Те, кто с презрением относятся к политической составляющей подобных дискуссий, живут в нереальном мире. Решение вопросов внешней политики, вопросов войны и мира, зачастую зависят от наличия прочной политической базы. Такой базы сегодня у Нетаниягу нет.

Это не означает, что обсуждение стратегии в отношении Газы не нужно. Более того, такое обсуждение должно было состояться задолго до того, как началась эта война. В то же время очевидно, что требование Галанта, к тому же озвученное публично, даже если и справедливо, оправданно по сути, имеет скорее политическую подоплеку.

Галант давно понял, что в "Ликуде", до тех пор пока его возглавляет Биньямин Нетаниягу, его карьера завершена. Она завершилась еще год назад, когда Галант выступил против юридической реформы, был уволен Нетаниягу, а затем помилован под давлением бушевавшей на улицах толпы. Нетаниягу оставил Галанта в должности, однако ни он сам, ни его сторонники не простили министру обороны нелояльности. Критика в адрес Галанта звучала и в ходе войны, однако публичное выступление против премьер-министра вероятно стало последней точкой в карьере Галанта в нынешнем "Ликуде". Делая свое заявление, министр обороны отлично это понимал. Реальная забота о судьбе страны вкупе с политическими интересами подтолкнули его на рискованный шаг.

Несколько возможностей открываются в настоящий момент перед министром обороны Израиля в том случае, конечно, если он намерен продолжать свою политическую карьеру в ближайшие годы. Он может ждать выборов и принимать решение в зависимости от складывающейся конъюнктуры, претендуя на место в одной из новых партий, а может пойти на еще более рискованный шаг, о котором продолжают мечтать в оппозиции: пятерка депутатов от "Ликуда" присоединяются к конструктивному вотуму недоверия премьер-министру, и согласованно выдвигают премьер-министром Йоава Галанта. Последний вариант кажется наименее вероятным, так как сделает слишком прозрачными политические амбиции Галанта. Скорее всего тот предпочтет подождать.

Нетаниягу знает, что не может уволить министра обороны. Во-первых, в памяти главы правительства еще свежи картины "ночи Галанта" в конце марта прошлого года, и Нетаниягу совершенно не хочет их повторения, да еще в разгар войны. Кроме того, увольнение министра обороны во время войны будет выглядеть как сведение личных счетов. Израильтяне этого не любят, а одним из наиболее уязвимых мест Нетаниягу является убежденность многих в том, что он заботится о личном благе, а не о благе государства, и увольнение Галанта послужило бы еще одним поводом для таких обвинений.

Нетаниягу предпочитает выжидать. Он хорошо знает, что за ним закрепилась слава премьер-министра, не умеющего ладить с главами оборонных ведомств. Начиная с увольнения Ицхака Мордехая в 1998 году и до попытки увольнения Йоава Галанта в 2023-м, почти ни один министр обороны не завершил каденцию в правительстве Нетаниягу мирно. Если Галант подаст в отставку, Нетаниягу сможет возложить ответственность на него. Сейчас на счету у Нетаниягу каждый депутат и каждый министр. Даже если тот или иной министр вызывает оскомину.

"Махане Мамлахти": бег на месте в ожидании Галанта

На фоне ожидаемых призывов на правом фланге "Ликуда" и коалиции уволить Галанта, глава "Махане Мамлахти" Бени Ганц поспешил выразить поддержку Галанту. Между Ганцем и Галантом нет особой взаимной симпатии, учитывая тот факт, что именно Ганц стал начальником генерального штаба после неудачной попытки назначить на эту должность Галанта. Однако ничто так не сближает недругов, как общий враг. И таким объединяющим фактором для Галанта и Ганца стал Нетаниягу. Далеко не во всем они оценивают ситуацию одинаково, но отсутствие стратегии выхода из войны беспокоит и даже возмущает обоих. Выход Ганца из коалиции кажется неизбежным в самое ближайшее время, несмотря на то, что в заявлениях лидеров и депутатов "Махане Мамлахти" вновь зазвучали осторожные нотки. Депутат Алон Шустер заявил в интервью "Кан РЭКА", что партия будет действовать исходя их "принципов национальной ответственности". "Оставить коалицию ультраправым – это не только безответственно. Но и аморально", – заявил Шустер.

Несмотря на эти и другие подобные заявления, в политической системе все сходятся на том, что решающий для "Махане Мамлахти" момент близок. Он может настать в связи ситуацией в ходе войны, он может настать из-за закона по призыве. Как бы то ни было, время пребывания "Махане Мамлахти" в коалиции сочтено. Многие в политической системе считают, что Ганц попытается скоординировать шаги с Галантом для того, чтобы придать дополнительный вес отставке. Галант вряд ли заинтересован в такого рода союзе.

Несмотря на то, что война продолжается и все внимание приковано к ней, закон о призыве моет стать той соломинкой, что переломит спину коалиции.

Закон о призыве, трюк Нетаниягу и Гали Баарав-Миара

Когда будет создана школа политических комбинаторов, на первом ее занятии должен преподаваться трюк использования законопроектов, ранее подававшихся оппонентами. Такой трюк на этой неделе проделал премьер-министр Биньямин Нетаниягу. В Кнессете 24-го созыва, в период так называемого "правительства перемен", тогдашняя коалиция подала законопроект о призыве. Сам по себе он мало что менял в существующей ситуации, однако Бени Ганц справедливо назвал его тогда первым шагом в правильном направлении. Законопроект не продвинулся дальше первого чтения, и, казалось, забыт навеки, как еще множество законопроектов, касающихся темы призыва.

Однако об этом законе теперь вспомнил премьер-министр.

Дата 2 июня, когда БАГАЦ должен рассматривать апелляцию против непризыва ультраортодоксов, не за горами, а шанс прийти к какому-либо соглашению в коалиции равен нулю. "Дайте нам, дорогие судьи, еще немного времени. Вот уже есть законопроект, даже утвержденный в первом чтении. Сейчас мы его быстренько утвердим во втором и третьем, и проблема будет решена", – намеревался Нетанияу сказать БАГАЦу.

Все оказалось не так просто. То, что Ганц воспротивится попыткам Нетаниягу использовать "его" закон, чтобы выиграть время, было ясно. Однако и министр обороны Галант отказался играть в эту игру. "Моя позиция не изменилась, я не буду проводить законопроект, который не поддерживают все фракции коалиции", – сказал он.

На помощь противникам закона пришла юридический советник правительства Гали Баарав-Миара. В недвусмысленной форме она дала понять, что возражает против продолжения процесса утверждения закона с той точки, на которой этот процесс было прерван.

В коалиции возмутились и утвердили закон к продолжению рассмотрения. Не успел очередной скандал с юридическим советником правительства разгореться, как "Махане Мамлахти" подал апелляцию на решение правительства, и продвижение закона было остановлено. Его судьба будет решаться на заседании правительства. Нетаниягу попытается убедить министров дать добро на продвижение законопроекта. Шансы на это невысоки.

Попытка Нетаниягу использовать "закон Ганца" выглядит всего лишь как желание выиграть время. В Кнессете полагают что эта попытка вряд ли увенчается успехом, и всё, на что может рассчитывать коалиция – это на готовность суда предоставить дополнительное время в связи с войной. А в политической системе возобновление работы Кнессета и приближение даты обсуждения вопроса призыва в БАГАЦе только усилит накал противостояния. Лапид и Либерман продолжат использовать тему призыва и неслаженности в работе кабинета войны для новых атак на правительство.