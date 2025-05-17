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Израиль

Ликвидация террориста в Брухине. Подробности

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 17 мая 2025 г., 18:35 | последнее обновление: 17 мая 2025 г., 18:35
Ликвидация террориста в Брухине. Подробности
Flash90. Фото: Н.Шохат

В рамках розыска террориста, убившего 37-летнюю Цеэлу Гез, силы ЦАХАЛа и ШАБАКа провели обыски в деревне Брухин, расположенной недалеко от места теракта.

В субботу, 17 мая, утром, были произведены задержания нескольких подозреваемых в причастности к теракту, говорится в совместном заявлении пресс-служб ЦАХАЛа и ШАБАКа:

В ходе операции был замечен террорист, бегущий в сторону израильских военнослужащих с сумкой, в которой, предположительно, находилось взрывное устройство. Подозреваемый кичал: "Аллах Акбар". Оценив серьезность угрозы, бойцы ликвидировали террориста. Потерь среди израильских сил безопасности нет.

Расследование теракта продолжается.

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 мая 2025

В Самарии ликвидирован террорист, розыск убийцы Цеэлы Гез продолжается