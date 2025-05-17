Ликвидация террориста в Брухине. Подробности

В рамках розыска террориста, убившего 37-летнюю Цеэлу Гез, силы ЦАХАЛа и ШАБАКа провели обыски в деревне Брухин, расположенной недалеко от места теракта.

В субботу, 17 мая, утром, были произведены задержания нескольких подозреваемых в причастности к теракту, говорится в совместном заявлении пресс-служб ЦАХАЛа и ШАБАКа:

В ходе операции был замечен террорист, бегущий в сторону израильских военнослужащих с сумкой, в которой, предположительно, находилось взрывное устройство. Подозреваемый кичал: "Аллах Акбар". Оценив серьезность угрозы, бойцы ликвидировали террориста. Потерь среди израильских сил безопасности нет.

Расследование теракта продолжается.