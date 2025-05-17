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Израиль

На 2-й трассе автомобиль врезался в машину на обочине. Двое пожилых людей в тяжелом состоянии

Мада
ДТП
время публикации: 17 мая 2025 г., 00:02 | последнее обновление: 17 мая 2025 г., 05:28
На 2-й трассе автомобиль врезался в машину на обочине. Двое пожилых людей в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

Поздно вечером 16 мая на 2-й трассе около развязки Хоф а-Шарон при движении на север автомобиль врезался в другую машину, стоявшую на обочине дороги. В результате аварии пострадали три человека.

Мужчина 88 лет и женщина 79 лет получили тяжелые травмы. Они направлены в больницу "Меир" в Кфар-Сабе.

Женщина 27 лет была травмирована легко, ее доставили в больницу "Ланиадо" в Петах-Тикве.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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