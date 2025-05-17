На 2-й трассе автомобиль врезался в машину на обочине. Двое пожилых людей в тяжелом состоянии

Поздно вечером 16 мая на 2-й трассе около развязки Хоф а-Шарон при движении на север автомобиль врезался в другую машину, стоявшую на обочине дороги. В результате аварии пострадали три человека.

Мужчина 88 лет и женщина 79 лет получили тяжелые травмы. Они направлены в больницу "Меир" в Кфар-Сабе.

Женщина 27 лет была травмирована легко, ее доставили в больницу "Ланиадо" в Петах-Тикве.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.