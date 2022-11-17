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    В Израиле

    Посол США впервые посетил израильское поселение за "зеленой чертой"

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    Посол США впервые посетил израильское поселение за
    Olivier Fitoussi/Flash90

    В четверг, 17 ноября, посол США в Израиле Том Найдс приехал в поселение Кирьят-Нетафим, чтобы выразить соболезнования родным Тамира Авихая, погибшего в результате теракта в Ариэле.

    Израильские СМИ отмечают, что это первый визит американского дипломата в поселение, находящееся за "зеленой чертой". А сайт Ynet пишет, что в недавнем интервью изданию Том Найдс говорил, что его визит в поселения "вызовет раздражение у людей".

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    В ходе сегодняшнего визита посол США сказал родным Тамира Авихая, что он уже посетил семьи двух других погибших в этом теракте, и решил, что будет правильным, приехать и к ним.

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    Тройной теракт в районе Ариэля. Фоторепортаж

    Утром во вторник, 15 ноября, в районе Ариэля был совершен теракт с применением холодного оружия и автомобиля. Трое израильтян убиты, еще трое ранены. Террорист застрелен.

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    Первое нападение было совершено в промышленной зоне Ариэля, затем террорист, вооруженный ножом, напал на израильтян на заправочной станции, после этого он попытался скрыться на угнанном автомобиле, сбил пешехода, угнал еще один автомобиль, попытался совершить еще одно нападение и был обезврежен.

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    По данным спецслужб, у террориста было разрешение на работу в промзоне Ариэле, он был нанят компанией по уборке помещений.

    В полиции заявляют, что террорист совершал нападения в течение примерно 20 минут. Тяжело ранив охранника в промзоне, он побежал в сторону заправочной станции. При этом второй охранник, выстрелив в воздух, стал оказывать первую помощь своему раненому коллеге, а не преследовал террориста. В итоге террорист добежал до заправки, где смертельно ранил еще двух человек, угнал автомобиль и поехал в сторону 5-й трассы. Там он сбил человека, стоявшего на обочине. Водитель, увидевший пострадавшего, вышел из машины, тогда террорист угнал его автомобиль. По всей видимости, он хотел направить его на военных. Но образовался затор, и террорист был вынужден выйти из машины. В руках у него был нож. По нему открыли огонь мирные граждане и боец бригады "Голани". В итоге террорист был ликвидирован.

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    Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что рядовой Й., один из тех, кто нейтрализовал террориста, на месте теракта оказался случайно. Он ехал в поселок Кдумим, чтобы выразить соболезнования родным Шалома Софера, получившего смертельное ранение в теракте 25 октября и через две недели скончавшегося в больнице. Военнослужащий рассказывает, что он находился на 5-й трассе, когда увидел скопление автомобилей и по реакции людей понял, что произошел теракт. Он вышел из машины, и, вступив в зрительный контакт с террористом, открыл огонь. Армейская пресс-служба отмечает, что Шалом Софер был начальником рядового Й. до того, как тот был призван в армию.

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    В ночь на среду, 16 ноября, израильские военные в деревне Харас (к западу от Ариэля) разметили для последующего разрушения дом семьи Мухаммада Мурада Сами Суфа, совершившего накануне тройной теракт в районе Ариэля.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 16 Ноября 2022
    Родственники ариэльского террориста лишены разрешений на работу в Израиле
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 16 Ноября 2022
    Теракт в Ариэле: вторая трагедия семьи Ашкенази
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 16 Ноября 2022
    Израиль прощается с жертвами теракта в Ариэле
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 15 Ноября 2022
    Опубликовано имя одного из троих израильтян, убитых сегодня террористом
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