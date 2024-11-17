Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 17 ноября, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Вечером на севере начнутся дожди, которые постепенно усилятся и распространятся на центр страны. Возможны затопления в низинах.

В Иерусалиме – 13-20 градусов, в Тель-Авиве – 16-23, в Хайфе – 17-22, в Эйлате – 17-28, в Беэр-Шеве – 13-24, в Мицпе-Рамоне – 14-22, на побережье Мертвого моря – 20-24, в Ашкелоне и Ашдоде – 17-23, в Ариэле – 15-20, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 19-23, на Голанских высотах – 13-21.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 23 градуса, высота волн – 40-130 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В понедельник-вторник температура понизится, дожди. В среду ожидается небольшое повышение температуры, переменная облачность.