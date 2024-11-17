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Израиль

На севере Израиля задержаны 15 несовершеннолетних, подозреваемых в изнасилованиях 15-летней девочки

Полиция
Сексуальное насилие
Расследование
время публикации: 17 ноября 2024 г., 10:28 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 10:33
На севере Израиля задержаны 15 несовершеннолетних, подозреваемых в изнасилованиях 15-летней девочки
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Северного округа задержала для допроса 15 несовершеннолетних, подозреваемых в причастности к изнасилованиям 15-летней девочки.

Расследование было начато после заявления, поданного около месяца назад.

Утром 17 ноября подозреваемые были задержаны. После чего информация о проводимом расследовании была разрешена к публикации (имена или какие-либо данных о задержанных и жертве публиковать запрещено).

Задержанные будут доставлены в мировой суд в Нацерете для принятия решения о возможном продлении срока содержания их под стражей.

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