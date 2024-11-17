На севере Израиля задержаны 15 несовершеннолетних, подозреваемых в изнасилованиях 15-летней девочки
время публикации: 17 ноября 2024 г., 10:28 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 10:33
Полиция Северного округа задержала для допроса 15 несовершеннолетних, подозреваемых в причастности к изнасилованиям 15-летней девочки.
Расследование было начато после заявления, поданного около месяца назад.
Утром 17 ноября подозреваемые были задержаны. После чего информация о проводимом расследовании была разрешена к публикации (имена или какие-либо данных о задержанных и жертве публиковать запрещено).
Задержанные будут доставлены в мировой суд в Нацерете для принятия решения о возможном продлении срока содержания их под стражей.