На севере Израиля задержаны 15 несовершеннолетних, подозреваемых в изнасилованиях 15-летней девочки

Полиция Северного округа задержала для допроса 15 несовершеннолетних, подозреваемых в причастности к изнасилованиям 15-летней девочки.

Расследование было начато после заявления, поданного около месяца назад.

Утром 17 ноября подозреваемые были задержаны. После чего информация о проводимом расследовании была разрешена к публикации (имена или какие-либо данных о задержанных и жертве публиковать запрещено).

Задержанные будут доставлены в мировой суд в Нацерете для принятия решения о возможном продлении срока содержания их под стражей.