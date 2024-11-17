"Воздушные разведчики" ЦАХАЛа теперь действуют и на территории Ливана

В воскресенье, 17 ноября, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что подразделение "Небесные всадники" ("Рохев шамаим"), занимающиеся воздушной разведкой с помощью мини-БПЛА, теперь действуют и внутри Ливана, а не только на границе.

В частности, сообщается, что бойцы "Рохев шамаим" действуют в деревне Кфар-Кила вместе с бедуинами-следопытами, проводя разведку и осуществляя около 20 боевых вылетов БПЛА в день, определяя пути продвижения и цели атак на ливанской территории, помогая в координации действий наземных и воздушных сил.

Один из офицеров "Рохев шамаим" объясняет, что подразделение было вынуждено войти на территорию Ливана, так как воздушная разведка затруднена из-за сложного рельефа местности, где идут боевые действия.