ХАМАС: убит начальник "погранслужбы" Газы
ХАМАС объявил о гибели Фуада Абу Тихиана – начальника Управления границ и пропускных пунктов в секторе Газа, имевшего "генеральское" звание в структурах ХАМАСа.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и общая служба безопасности (ШАБАК) сообщали о ликвидации в секторе Газы Усамы аль-Мазини – главу Совета шуры ХАМАСа. В сообщении отмечалось, что речь идет о руководителе террористов, действующих против Израиля.
Усама аль-Мазини родился в 1966 году в Газе. Член политбюро ХАМАСа. Отвечал за переговоры по "сделке Шалита" и, по всей видимости, должен был вести переговоры о судьбе заложников, захваченных террористами 7 октября 2023 года.
В ходе операции "Железные мечи" уничтожены не менее трех членов политбюро ХАМАСа: Джауад Абу Шамала (министр экономики), Закария Абу Муамар, Усама аль-Мазини. Кроме того был ликвидирован (или умер своей смертью во время ударов ЦАХАЛа) один из основателей ХАМАСа Абд аль-Фаттах Духан (Абу Усама).
Также ликвидировано множество командиров боевиков ХАМАСа и других террористических организаций.
Краткая история ликвидаций лидеров палестинского террора. Дополнено