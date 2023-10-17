Расследование ЦАХАЛа: к взрыву в больнице в Газе привела ракета "Исламского джихада"

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала заявление, в котором говорится, что к взрыву в больнице в Газе привела ракета, запущенная боевиками "Исламского джихада".

"Анализ оперативных систем ЦАХАЛа показал, что залп вражеских ракет в направлении Израиля был осуществлен из района больницы во время взрыва в ней. Согласно имеющимся в нашем распоряжении данным разведки, неудачный запуск ракеты, взорвавшейся в больнице, был осуществлен "Исламским джихадом", – говорится в заявлении ЦАХАЛа.

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В 19:19 в палестинских СМИ появились первые сообщения о взрыве в больнице "Аль-Ахали" в центральной части сектора Газы.

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Практически сразу после этого хамасовский "Палестинский информационный центр" написал, что погибли не менее 500 человек и около 600 были ранены. Министерство здравоохранения сектора сообщило о 200-300 погибших.

ХАМАС утверждает, что больница была атакована ВВС ЦАХАЛа.

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После этого ЦАХАЛ начал расследование обстоятельства взрыва. Однако не дожидаясь результатов израильского расследования, международные СМИ, включая телеканал BBC, возложили вину за случившееся на Израиль.

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Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас объявил трехдневный траур в связи с гибелью людей в результате взрыва больницы "Аль-Ахали" в секторе Газы.

Египет осудил Израиль, обвинив его в случившемся. "Преднамеренное нанесение удара по больнице, который привел к гибели сотни невинных людей, является грубым нарушением международного гуманитарного права", – говорится в заявлении.

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Осудил Израиль также премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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Сообщение о трагедии в Газе вызвало волну антиизраильских демонстраций в арабских странах и на территории Палестинской автономии. В Иордании толпа демонстрантов пыталась ворваться в здание посольства Израиля. Толпа собралась возле посольства Израиля в Анкаре.