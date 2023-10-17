Расследование ЦАХАЛа: к взрыву в больнице в Газе привела ракета "Исламского джихада"
Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала заявление, в котором говорится, что к взрыву в больнице в Газе привела ракета, запущенная боевиками "Исламского джихада".
"Анализ оперативных систем ЦАХАЛа показал, что залп вражеских ракет в направлении Израиля был осуществлен из района больницы во время взрыва в ней. Согласно имеющимся в нашем распоряжении данным разведки, неудачный запуск ракеты, взорвавшейся в больнице, был осуществлен "Исламским джихадом", – говорится в заявлении ЦАХАЛа.
В 19:19 в палестинских СМИ появились первые сообщения о взрыве в больнице "Аль-Ахали" в центральной части сектора Газы.
Практически сразу после этого хамасовский "Палестинский информационный центр" написал, что погибли не менее 500 человек и около 600 были ранены. Министерство здравоохранения сектора сообщило о 200-300 погибших.
ХАМАС утверждает, что больница была атакована ВВС ЦАХАЛа.
После этого ЦАХАЛ начал расследование обстоятельства взрыва. Однако не дожидаясь результатов израильского расследования, международные СМИ, включая телеканал BBC, возложили вину за случившееся на Израиль.
Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас объявил трехдневный траур в связи с гибелью людей в результате взрыва больницы "Аль-Ахали" в секторе Газы.
Египет осудил Израиль, обвинив его в случившемся. "Преднамеренное нанесение удара по больнице, который привел к гибели сотни невинных людей, является грубым нарушением международного гуманитарного права", – говорится в заявлении.
Осудил Израиль также премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Сообщение о трагедии в Газе вызвало волну антиизраильских демонстраций в арабских странах и на территории Палестинской автономии. В Иордании толпа демонстрантов пыталась ворваться в здание посольства Израиля. Толпа собралась возле посольства Израиля в Анкаре.
Взрыв в больнице в центре Газы, сообщается о сотнях погибших