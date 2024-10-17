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Израиль

ЦАХАЛ: в школе на севере Газы найден склад взрывных устройств. Видео

время публикации: 17 октября 2024 г., 14:49 | последнее обновление: 17 октября 2024 г., 14:58
ЦАХАЛ: в школе на севере Газы найден склад взрывных устройств
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы 401-й бригады ЦАХАЛа, действуя в районе Джабалии на севере сектора Газы, нашли в школьном классе оружейный склад, на котором хранились десятки взрывных устройств разных типов.

Школьная доска была исписана надписями на тему "потопа Аль-Аксы" – резни, устроенной террористами в Израиле 7 октября 2023 года.

ЦАХАЛ сообщает, что "зачистка" Джабалии продолжается. Только за последние сутки ликвидированы десятки террористов.

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