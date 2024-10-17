ЦАХАЛ: в школе на севере Газы найден склад взрывных устройств. Видео

Бойцы 401-й бригады ЦАХАЛа, действуя в районе Джабалии на севере сектора Газы, нашли в школьном классе оружейный склад, на котором хранились десятки взрывных устройств разных типов.

Школьная доска была исписана надписями на тему "потопа Аль-Аксы" – резни, устроенной террористами в Израиле 7 октября 2023 года.

ЦАХАЛ сообщает, что "зачистка" Джабалии продолжается. Только за последние сутки ликвидированы десятки террористов.