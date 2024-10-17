ЦАХАЛ: в Ливане ликвидированы командир "Хизбаллы" и десятки боевиков, атакованы более 150 целей

ЦАХАЛ сообщает, что в районе Бинт-Джбейля, на юге Ливана, был ликвидирован командир батальона "Хизбаллы" Хасин Мухаммад Уджа. В общей сложности за сутки в южном Ливане уничтожены более 45 террористов.

ЦАХАЛ за сутки атаковал более 150 объектов террористической организации "Хизбалла" – в том числе склады оружия, ракетные пусковые установки и здания военного назначения.