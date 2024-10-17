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Израиль

ЦАХАЛ: в Ливане ликвидированы командир "Хизбаллы" и десятки боевиков, атакованы более 150 целей

время публикации: 17 октября 2024 г., 10:30 | последнее обновление: 17 октября 2024 г., 10:41
ЦАХАЛ: в Ливане ликвидированы командир "Хизбаллы" и десятки боевиков, атакованы более 150 целей
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что в районе Бинт-Джбейля, на юге Ливана, был ликвидирован командир батальона "Хизбаллы" Хасин Мухаммад Уджа. В общей сложности за сутки в южном Ливане уничтожены более 45 террористов.

ЦАХАЛ за сутки атаковал более 150 объектов террористической организации "Хизбалла" – в том числе склады оружия, ракетные пусковые установки и здания военного назначения.

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