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Израиль

Исраэль Кац: "Ликвидация Синуара дает возможность немедленно освободить похищенных"

время публикации: 17 октября 2024 г., 19:55 | последнее обновление: 17 октября 2024 г., 20:25
Исраэль Кац: "Ликвидация Синуара дает возможность немедленно освободить похищенных"
Photo by Yonatan Sindel/Flash90

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац отправил десяткам своих коллег по всему миру послание, в котором он подтверждает смерть главаря ХАМАСа Яхьи Синуара.

"Массовый убийца Яхья Синуар, который несет ответственность за резню 7 октября, был убит сегодня военнослужащими ЦАХАЛа, – написал он. – Это значительное военное и моральное достижение Израиля и победа всего свободного мира над осью радикального ислама, возглавляемой Ираном".

"Ликвидация Синуара дает возможность для немедленного освобождения похищенных и осуществления перемен, которые приведут к новой реальности в секторе Газы – без ХАМАСа и без подчинения Ирану. Израиль нуждается сейчас в вашей поддержке и помощи больше, чем когда-либо, чтобы вместе достичь этих важных целей", – заключил Исраэль Кац свое послание министрам иностранных дел разных стран.

Израиль
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