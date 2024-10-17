Исраэль Кац: "Ликвидация Синуара дает возможность немедленно освободить похищенных"

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац отправил десяткам своих коллег по всему миру послание, в котором он подтверждает смерть главаря ХАМАСа Яхьи Синуара.

"Массовый убийца Яхья Синуар, который несет ответственность за резню 7 октября, был убит сегодня военнослужащими ЦАХАЛа, – написал он. – Это значительное военное и моральное достижение Израиля и победа всего свободного мира над осью радикального ислама, возглавляемой Ираном".

"Ликвидация Синуара дает возможность для немедленного освобождения похищенных и осуществления перемен, которые приведут к новой реальности в секторе Газы – без ХАМАСа и без подчинения Ирану. Израиль нуждается сейчас в вашей поддержке и помощи больше, чем когда-либо, чтобы вместе достичь этих важных целей", – заключил Исраэль Кац свое послание министрам иностранных дел разных стран.