Кирьят-Шмона подверглась ракетному обстрелу из Ливана
время публикации: 17 октября 2024 г., 00:20 | последнее обновление: 17 октября 2024 г., 00:26
В 00:2-00:3 в Кирьят-Шмоне и окрестностях прозвучал сигнал тревоги, предупреждающий о ракетном обстреле.
По данным израильской мониторинговой группы, отслеживающей события в "горячих точках", был зафиксирован запуск пяти ракет с территории Ливана, часть из них были перехвачены силами ПВО.
Зафиксировано падение ракет или обломков в Кирьят-Шмоне.
Нет сообщений о пострадавших и раненых в результате обстрела.