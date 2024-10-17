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Израиль

Кирьят-Шмона подверглась ракетному обстрелу из Ливана

время публикации: 17 октября 2024 г., 00:20 | последнее обновление: 17 октября 2024 г., 00:26
Кирьят-Шмона подверглась ракетному обстрелу из Ливана
David Cohen/Flash90

В 00:2-00:3 в Кирьят-Шмоне и окрестностях прозвучал сигнал тревоги, предупреждающий о ракетном обстреле.

По данным израильской мониторинговой группы, отслеживающей события в "горячих точках", был зафиксирован запуск пяти ракет с территории Ливана, часть из них были перехвачены силами ПВО.

Зафиксировано падение ракет или обломков в Кирьят-Шмоне.

Нет сообщений о пострадавших и раненых в результате обстрела.

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