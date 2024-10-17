Ночью ЦАХАЛ атаковал множество целей на юге Ливана
время публикации: 17 октября 2024 г., 06:30 | последнее обновление: 17 октября 2024 г., 06:34
В ночь на 17 октября ливанские источники сообщали, что ЦАХАЛ обстреливал цели в Маркабе, Аль-Адайсе, Кфар-Киле, Шебаа, Аль-Аркубе, Рамии, Айта аш-Шаабе на юге Ливана.
Телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", публиковал видео горящей техники, утверждая, что боевикам удалось подбить еще один израильский танк.
ЦАХАЛ пока не комментирует сообщения о боевых действиях в Ливане 17 октября.