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Израиль

Ночью ЦАХАЛ атаковал множество целей на юге Ливана

время публикации: 17 октября 2024 г., 06:30 | последнее обновление: 17 октября 2024 г., 06:34
Ночью ЦАХАЛ атаковал множество целей на юге Ливана
Ayal Margolin/Flash90

В ночь на 17 октября ливанские источники сообщали, что ЦАХАЛ обстреливал цели в Маркабе, Аль-Адайсе, Кфар-Киле, Шебаа, Аль-Аркубе, Рамии, Айта аш-Шаабе на юге Ливана.

Телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", публиковал видео горящей техники, утверждая, что боевикам удалось подбить еще один израильский танк.

ЦАХАЛ пока не комментирует сообщения о боевых действиях в Ливане 17 октября.

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