Ночью ЦАХАЛ атаковал множество целей на юге Ливана

В ночь на 17 октября ливанские источники сообщали, что ЦАХАЛ обстреливал цели в Маркабе, Аль-Адайсе, Кфар-Киле, Шебаа, Аль-Аркубе, Рамии, Айта аш-Шаабе на юге Ливана.

Телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", публиковал видео горящей техники, утверждая, что боевикам удалось подбить еще один израильский танк.

ЦАХАЛ пока не комментирует сообщения о боевых действиях в Ливане 17 октября.