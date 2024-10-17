Тревога в пустыне Арава в связи с угрозой атаки беспилотника
время публикации: 17 октября 2024 г., 00:56 | последнее обновление: 17 октября 2024 г., 01:17
В 00:54 в поселке Сапир, в пустыне Арава, прозвучал сигнал тревоги, предупреждающий об угрозе атаки беспилотника.
В 00:57 система "Цева Адом" была активирована в поселке Эйн Яхав.
В 01:12 тревога была объявлена в Хар Негев.
Пресс-служба Армия обороны Израиля сообщила, что с востока в восточное пространство Израиля зашел вражеский беспилотник.
Информация уточняется.