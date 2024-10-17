Тревога в пустыне Арава в связи с угрозой атаки беспилотника

В 00:54 в поселке Сапир, в пустыне Арава, прозвучал сигнал тревоги, предупреждающий об угрозе атаки беспилотника.

В 00:57 система "Цева Адом" была активирована в поселке Эйн Яхав.

В 01:12 тревога была объявлена в Хар Негев.

Пресс-служба Армия обороны Израиля сообщила, что с востока в восточное пространство Израиля зашел вражеский беспилотник.

Информация уточняется.