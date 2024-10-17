x
17 октября 2024
|
последняя новость: 07:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 октября 2024
|
17 октября 2024
|
последняя новость: 07:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Тревога в пустыне Арава в связи с угрозой атаки беспилотника

время публикации: 17 октября 2024 г., 00:56 | последнее обновление: 17 октября 2024 г., 01:17
Тревога в пустыне Арава в связи с угрозой атаки беспилотника
AP Photo/Luca Bruno

В 00:54 в поселке Сапир, в пустыне Арава, прозвучал сигнал тревоги, предупреждающий об угрозе атаки беспилотника.

В 00:57 система "Цева Адом" была активирована в поселке Эйн Яхав.

В 01:12 тревога была объявлена в Хар Негев.

Пресс-служба Армия обороны Израиля сообщила, что с востока в восточное пространство Израиля зашел вражеский беспилотник.

Информация уточняется.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook