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Израиль

Внимание, розыск: пропал 44-летний Йонатан Бен Элиезер из Герцлии

время публикации: 17 октября 2024 г., 12:16 | последнее обновление: 17 октября 2024 г., 12:18
Внимание, розыск: пропал 44-летний Йонатан Бен Элиезер из Герцлии
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция просит помощи в розыске 44-летнего Йонатана Бен Элиезера из Герцлии. Последний раз его видели утром 16 октября на улице Рамбам в Герцлии. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.53, смуглокожий брюнет, светлые глаза. Описание одежды: черная шорты с белой полосой, его видели без рубашки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 09-9704444 .

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