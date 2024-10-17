Внимание, розыск: пропал 44-летний Йонатан Бен Элиезер из Герцлии

Полиция просит помощи в розыске 44-летнего Йонатана Бен Элиезера из Герцлии. Последний раз его видели утром 16 октября на улице Рамбам в Герцлии. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.53, смуглокожий брюнет, светлые глаза. Описание одежды: черная шорты с белой полосой, его видели без рубашки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 09-9704444 .