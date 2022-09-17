В Тель-Авиве, возле развязки А-Шалом, провалилось дорожное покрытие

Около 18:10 пресс-служба полиции сообщила, что в Тель-Авиве, возле развязки А-Шалом, на трех полосах шоссе Аялон (в южном направлении) провалилось дорожное покрытие, образовав яму.

Ведутся дорожные работы, выезд с трассы на перекресток А-Шалом закрыт. Остальные полосы открыты для движения транспорта в обычном режиме.

Министр транспорта Мерав Михаэли посетила участок шоссе Аялон, где провалилось дорожное покрытие. Она заявила, что министерство транспорта держит ситуацию под контролем и следит за проведением дорожных работ.

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Михаэли подчеркнула, что трасса Аялон от перекрестка Глилот в южном направлении будет перекрыта на ночь, так как инспекторам минтранса необходимо провести проверки и убедиться, что подобный инцидент не повторится на других участках дороги. По словам министра, утром трасса откроется, однако Михаэли просит израильтян воздержаться от поездок в Тель-Авив со стороны севера, особенно – личным транспортом.

Израильская железнодорожная компания ("Ракевет Исраэль") распорядилась остановить движение поездов между станциями "Тель-Авив – А-Агана" и "Тель-Авив – Совидор-центр".