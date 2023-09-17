Акции протеста в Израиле: в Тель-Авиве проходит марш "Победа демократии"
37-я неделя протестов против правительства Биньямина Нетаниягу и юридической реформы, которую пытается провести его кабинет министров.
Вечером в воскресенье, 17 сентября, десятки тысяч израильтян вышли на марш "Победа демократии" в Тель-Авиве. Демонстранты развернули изображение декларации независимости и плакат с надписью "Диктатура рухнет".
Одновременно тысячи людей вышли на манифестацию на перекрестке Каркур на шоссе 65. Сотни демонстрантов протестуют в Эмек Хефер на шоссе 4.
Многие улицы в Тель-Авиве перекрыты для движения транспорта в связи с проведением шествия, которое начнется от бульвара Ротшильд и дойдет до улицы Каплан.
Для движения транспорта в Тель-Авиве перекрыты:
- бульвар Ротшильд от улицы Герцль до улицы Марморак в обоих направлениях;
- улица Алленби от площади а-Мошевот до улицы Монтефиоре в обоих направлениях;
- улица Ибн Гвироль от улицы Блох до улицы Марморак в обоих направлениях;
- бульвар Шауль а-Мелех от улицы Вейцман до улицы Ибн Гвироль;
- улица Леонардо да Винчи от улицы Шауль а-Мелех до Каплан;
- улица Дубнов от улицы Шауль а-Мелех до Каплан;
- улица Каплан от улицы Леонардо да Винчи до улицы Менахем Бегина в обоих направлениях;
- перекресток Каплан при движении через Менахема Бегина с севера и юга (включая туннель);
- съезды с моста А-Шалом на шоссе Аялон;
- перекресток Игаль Алон – А-Шалом в западном направлении.
После завершения акции в Тель-Авиве многие демонстранты на автобусах отправятся в международный аэропорт "Бен-Гурион", чтобы "проводить" Нетаниягу в США.