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    В Израиле

    Акции протеста в Израиле: в Тель-Авиве проходит марш "Победа демократии"

    время публикации: | последнее обновление:
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    Акции протеста в Израиле: в Тель-Авиве проходит марш
    Avshalom Sassoni/Flash90

    37-я неделя протестов против правительства Биньямина Нетаниягу и юридической реформы, которую пытается провести его кабинет министров.

    Вечером в воскресенье, 17 сентября, десятки тысяч израильтян вышли на марш "Победа демократии" в Тель-Авиве. Демонстранты развернули изображение декларации независимости и плакат с надписью "Диктатура рухнет".

    Одновременно тысячи людей вышли на манифестацию на перекрестке Каркур на шоссе 65. Сотни демонстрантов протестуют в Эмек Хефер на шоссе 4.

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    Многие улицы в Тель-Авиве перекрыты для движения транспорта в связи с проведением шествия, которое начнется от бульвара Ротшильд и дойдет до улицы Каплан.

    Для движения транспорта в Тель-Авиве перекрыты:
    - бульвар Ротшильд от улицы Герцль до улицы Марморак в обоих направлениях;
    - улица Алленби от площади а-Мошевот до улицы Монтефиоре в обоих направлениях;
    - улица Ибн Гвироль от улицы Блох до улицы Марморак в обоих направлениях;
    - бульвар Шауль а-Мелех от улицы Вейцман до улицы Ибн Гвироль;
    - улица Леонардо да Винчи от улицы Шауль а-Мелех до Каплан;
    - улица Дубнов от улицы Шауль а-Мелех до Каплан;
    - улица Каплан от улицы Леонардо да Винчи до улицы Менахем Бегина в обоих направлениях;
    - перекресток Каплан при движении через Менахема Бегина с севера и юга (включая туннель);
    - съезды с моста А-Шалом на шоссе Аялон;
    - перекресток Игаль Алон – А-Шалом в западном направлении.

    После завершения акции в Тель-Авиве многие демонстранты на автобусах отправятся в международный аэропорт "Бен-Гурион", чтобы "проводить" Нетаниягу в США.

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