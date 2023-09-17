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    В Израиле

    37-я неделя протестов. Сегодня вечером ожидается массовое шествие в Тель-Авиве

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    37-я неделя протестов. Сегодня вечером ожидается массовое шествие в Тель-Авиве
    AP Photo/Tsafrir Abayov

    Вечером в воскресенье, 17 сентября, в Тель-Авиве вновь состоится массовая акция протеста против правительства Биньямина Нетаниягу и юридической реформы, которую пытается провести его кабинет министров.

    Начинается 37-я неделя протестов. Вечером в субботу акции были ограниченными, в Тель-Авиве большой манифестации не было – в связи с праздником Рош а-Шана.

    Полиция предупреждает, что сегодня вечером многие улицы в Тель-Авиве будут перекрыты для движения транспорта в связи с проведением шествия, которое начнется от бульвара Ротшильд и дойдет до улицы Каплан.

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    С 18:30 для движения транспорта будут перекрыты:
    - бульвар Ротшильд от улицы Герцль до улицы Марморак в обоих направлениях;
    - улица Алленби от площади а-Мошевот до улицы Монтефиоре в обоих направлениях;
    - улица Ибн Гвироль от улицы Блох до улицы Марморак в обоих направлениях;
    - бульвар Шауль а-Мелех от улицы Вейцман до улицы Ибн Гвироль;
    - улица Леонардо да Винчи от улицы Шауль а-Мелех до Каплан;
    - улица Дубнов от улицы Шауль а-Мелех до Каплан.

    Также будут перекрыты улицы, пересекающие маршрут шествия.

    С 20:00 для движения транспорта будут перекрыты:
    - улица Каплан от улицы Леонардо да Винчи до улицы Менахем Бегина в обоих направлениях;
    - перекресток Каплан при движении через Менахема Бегина с севера и юга (включая туннель);
    - съезды с моста А-Шалом на шоссе Аялон;
    - перекресток Игаль Алон – А-Шалом в западном направлении.

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