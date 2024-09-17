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Израиль

ДТП около Тайбэ, погиб мотоциклист

время публикации: 17 сентября 2024 г., 03:14 | последнее обновление: 17 сентября 2024 г., 05:20
ДТП около Тайбэ, мотоциклист в критическом состоянии
Пресс-служба МАДА

В ночь на 17 сентября на 444-й трассе около Тайбэ автомобиль сбил мотоциклиста и пешехода. В результате аварии мотоциклист, мужчина примерно 40 лет, получил крайне тяжелые травмы, в критическом состоянии он доставлен в больницу "Меир" в Кфар-Сабе.

Позже из больницы "Меир" сообщили, что пострадавший скончался.

Еще один мужчина, примерно 30 лет, получил легкие травмы.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Израиль
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