ДТП около Тайбэ, погиб мотоциклист

В ночь на 17 сентября на 444-й трассе около Тайбэ автомобиль сбил мотоциклиста и пешехода. В результате аварии мотоциклист, мужчина примерно 40 лет, получил крайне тяжелые травмы, в критическом состоянии он доставлен в больницу "Меир" в Кфар-Сабе.

Позже из больницы "Меир" сообщили, что пострадавший скончался.

Еще один мужчина, примерно 30 лет, получил легкие травмы.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.