Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 17 сентября: удары по целям на севере, в центре и юге сектора

В ночь на 17 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала от ЦАХАЛа и от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Кроме того, военные взрывали здания.

На севере сектора: авиаудар по цели на юге города Газа, есть убитые и раненые; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Зайтуне, на юго-востоке города Газа; израильские военные взрывали здания в районе Зайтун, на юго-востоке города Газа; ЦАХАЛ нанес удар по дому семьи Аш-Шубаки в центре города Газа, есть убитый и раненые.

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели на территории лагеря беженцев в Дир аль-Балахе, есть убитые и раненые; обстрел на северо-западе Нусейрата; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Аль-Бурейдже; артиллерия ЦАХАЛа обстреляла северные и восточные районы Аль-Бурейджа; для нанесения ударов по целям в Аль-Бурейдже были задействованы квадрокоптеры.

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Хан-Юнисе.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 17 сентября.

ЦАХАЛ сообщает, что 16 сентября в бою на юге сектора Газы был тяжело ранен боец-резервист из 846-го батальона бригады "Гивати".