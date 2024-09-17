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Израиль

Насилие на улице в Ришон ле-Ционе: 16-летний подросток в тяжелом состоянии

время публикации: 17 сентября 2024 г., 16:29 | последнее обновление: 17 сентября 2024 г., 16:48
Насилие на улице в Ришон ле-Ционе: 16-летний подросток в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В диспетчерскую службы скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Аялон в 15:50 поступило сообщение об инциденте с применением насилия, произошедшем возле детской площадки на улице А-Ардоф в Ришон ле-Ционе.

Прибывшие по вызову фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшему, подростку в возрасте около 16 лет, неотложную помощь на месте происшествия, после чего эвакуировали его в больницу "Вольфсон" в тяжелом и нестабильном состоянии.

По словам фельдшера МАДА, подросток лежал на асфальте у входа на детскую площадку, он был в сознании. У подростка были проникающие ножевые ранения и сильное кровотечение. В больницу он был отправлен на машине интенсивной терапии.

Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия. По предварительным данным, пострадавший проживает в Ришон ле-Ционе, преступление совершено на криминальной почве. Идут розыски подозреваемых в причастности к этому нападению.

Израиль
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