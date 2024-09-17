Тали Готлиб против всех: скандал в окружном суде в Лоде

В окружном суде в Лоде разразился скандал в ходе рассмотрения иска, поданного одной из лидеров протестного движения Шикмой Бреслер против депутата Кнессета Тали Готлиб ("Ликуд").

Заседание суда неоднократно прерывалось выкриками присутствовавших в зале людей. Крики были направлены против Бресслер, против движения "Ахим ла-нешек", которое выступало в роли истца в данном деле, а также против левого лагеря в целом. Тали Готлиб заявила, что речь идет о "народе Израиля в лучшем его проявлении". Она также повысила голос на судью Рами Хаймовича: "Мы – это Кнессет, БАГАЦ растоптал правительство и Кнессет".

"Вы хотите сделать юридическое заявление? Я уважу вашу просьбу. Хотите произносить политические речи? Не здесь", – ответил судья.

В феврале 2024 года Шикма Бреслер, одна из лидеров движения протеста против юридической реформы, подала иск на сумму 2,6 миллиона шекелей против депутата Кнессета Тали Готлиб ("Ликуд"). Ответчиками стали также шесть активистов "Ликуда".

Напомним, Тали Готлиб, ссылаясь на известный распространением теорий заговора сайт "Эдна Карнавал", утверждала в своем аккаунте в социальной сети Х (бывший Твиттер), что США якобы перехватили переговоры мужа Шикмы Бреслер с лидером ХАМАСа в Газе Яхьей Синуаром. Эти разговоры якобы имели место за четыре дня до 7 октября. Готлиб утверждала, что после того, как американцы сообщили об этом "перехвате" израильским коллегам, глава "Мосада" Давид Барнеа встретился с Шикмой Бреслер.