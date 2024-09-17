Названы первые возможные обвиняемые по делу Unet Credit, Моше Кахлон в их числе

Государственная прокуратура сообщила во вторник, 17 сентября, троим владельцам и руководителям компании внебанковского кредитования Unet Credit – Цахи Азару, Шломо Айзеку и Шаю Пенсо – что рассматривается возможность привлечения их к ответственности по результатам слушаний по нескольким эпизодам обвинений в хищении, мошенничестве и использовании инсайдерской информации. Шломо Айзек и Шай Пенсо были владельцами контрольного пакета акций компании Unet Credit, а Цахи Азар занимал пост генерального директора.

На слушания вызваны также еще пятеро подозреваемых, в том числе ответственный за выполнение нормативных требований общественной компании Йоав Цабар, консультант компании Дуду Бен-Наим, бывший министр финансов Моше Кахлон, который в период с июня 2021 года по июнь 2022 года занимал пост председателя совета директоров компании. Все они подозреваются в мошенничестве и нарушении корпоративной отчетности.

Делом занимаются отдел ценных бумаг при экономическом и налоговом подразделении прокуратуры, а также следственный отдел Управления по надзору за рынком ценных бумаг.

Первый эпизод вменяет троим владельцам контрольного пакета акций компании Unet Credit – Азару, Айзеку (в настоящее время занимающего пост председателя Коллегии страховых агентов Израиля) и Пенсо, а также Бен-Наиму и другим подозреваемым, что они продвигали сделку по продаже двух миллионов акций государственной компании за 50 миллионов шекелей частной компании, принадлежащей владельцам контрольного пакета Unet Credit. Целью сделки была оплата долговых обязательств владельцев компании, а схема сделки, одобренная советом директоров, существенно отличалось от фактически осуществленной сделки.

Другой эпизод связан с хищением пяти миллионов шекелей и другими финансовыми нарушениями в отделении компании в Нацерете: в 2020 году Йоав Цабар обнаружил факт хищения, но сообщил о нем Моше Кахлону лишь в начале 2022 года. По имеющимся подозрениям, Кахлон приказал ему не сообщать о своих выводах совету директоров, чтобы не нанести ущерб кредитному рейтингу компании. Лишь в середине 2022 года Цабар сообщил совету директоров о случившемся, после чего было принято решение немедленно назначить внешнего аудитора и опубликовать сообщение о произошедшем. После этого кредитный рейтинг компании был снижен, торги ее акциями приостановлены.