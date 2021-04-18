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NEWSru.co.il :: В Израиле18 апреля 2021 г., 05:58

Во время драки в арабской части Иерусалима была убита девушка

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В районе Вади Джоз. Иерусалим (архив)

В ночь на воскресенье, 18 апреля, в районе Вади Джоз в арабской части Иерусалима в результате стрельбы была тяжело ранена 21-летняя Мариам аль-Такрури, позже в больнице врачи констатировали ее смерть.

Пресс-служба полиции сообщает, что девушка стояла на балконе своего дома, когда под ним возникла драка между представителями двух семейных кланов. Дравшиеся применяли оружие и петарды.

В ходе драки были ранены четыре человека. Их доставили в больницу "Аль-Максад".


По факту убийства и нанесения тяжких телесных повреждений начато расследование. О задержании подозреваемых не сообщалось.

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