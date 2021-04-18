Во время драки в арабской части Иерусалима была убита девушка
В ночь на воскресенье, 18 апреля, в районе Вади Джоз в арабской части Иерусалима в результате стрельбы была тяжело ранена 21-летняя Мариам аль-Такрури, позже в больнице врачи констатировали ее смерть.
Пресс-служба полиции сообщает, что девушка стояла на балконе своего дома, когда под ним возникла драка между представителями двух семейных кланов. Дравшиеся применяли оружие и петарды.
В ходе драки были ранены четыре человека. Их доставили в больницу "Аль-Максад".
По факту убийства и нанесения тяжких телесных повреждений начато расследование. О задержании подозреваемых не сообщалось.
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