СМИ: Нетаниягу продвигает закон о прямых выборах главы правительства

В воскресенье, 18 апреля, журналист телеканала "Кешет" Амит Сегаль сообщил, что Биньямин Нетаниягу намерен продвигать законопроект о прямых выборах премьер-министра.

Согласно опубликованной информации, к этому решению Нетаниягу пришел после того, как стало очевидно, что партия "Ционут Датит" не присоединится к коалиции при поддержке РААМ, а "Тиква Хадаша" не войдет в коалицию Биньямина Нетаниягу.

На фоне тупика, в который зашли коалиционные переговоры, Нетаниягу начинает подготовку к возможным пятым выборам. В его окружении полагают, что в случае прямых выборов он сумеет победить любого противника и автоматически будет объявлен премьер-министром. Объявление Нетаниягу премьер-министром, по замыслу авторов законопроекта, повлияет на лидеров партий, у которых не будет альтернативы, как это есть сегодня, когда они могут выбирать между Нетаниягу и Лапидом.

Сообщается, что глава партии ШАС Арье Дери представит этот законопроект уже 19 апреля на рассмотрение организационной комиссии Кнессета.

Ожидается, что этот законопроект поддержат все партии, входящие в блок Биньямина Нетаниягу, а также партия РААМ, с которой Нетаниягу договорится о голосовании за законопроект или о неучастии в голосовании.

В настоящий момент судьба законопроекта зависит от позиции партии "Ямина", которая до сих пор не сообщила, как проголосует по этому законопроекту.

Напомним, что в ходе предвыборной кампании партия "Наш дом Израиль" выступала за изменение избирательной системы таким образом, чтобы сразу после голосования был известен победитель.

В интервью Newsru.co.il глава НДИ Авигдор Либерман заявлял, что считает необходимым введение президентской системы правления, но готов на компромисс, если новая система даст возможность выявить победителя выборов сразу после завершения голосования.