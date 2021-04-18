Коалиционный тупик: Нетаниягу оказывает давление на Смотрича и Саара

В воскресенье, 18 апреля, портал Walla сообщил, что глава блока "Ционут Датит" Бецалель Смотрич встречался в последние недели с главой партии "Тиква Хадаша" Гидеоном Сааром.

Согласно опубликованной информации, Смотрич пытался убедить Саара присоединиться к правому правительству во главе с Биньямином Нетаниягу. Результаты этой встречи неизвестны, однако, как пишет Walla, контакты между Смотричем и Сааром продолжаются. Walla сообщает также, что депутат Кнессета Орит Струк беседовала с депутатом Кнессета Зеэвом Элькиным, и пришла к выводу, что создание правительства возможно. Дополнительные подробности не сообщаются.

В окружении Нетаниягу оказывают параллельное давление на Смотрича и на Саара. Главу блока "Ционут Датит" убеждают в необходимости присоединиться к коалиции, которая будет опираться на партию РААМ. Смотрич в настоящий момент не готов ни на какой компромисс. "Лучше пусть вернут мандат, чем пытаться уговорить нас на создание коалиции, опирающейся на сторонников террора", – заявил Смотрич. Он также отметил, что предпочитает создание правительства Беннета-Лапида, коалиции, опирающейся на РААМ.

В "Ционут Датит" заявляют, что оказывать давление следует не на них, а на "Тиква Хадаша" Гидеона Саара. "Есть гораздо более логичные пути сформировать коалицию, но в "Ликуде" предпочитают идти по пути, который им кажется путем наименьшего сопротивления", – отмечают в "Ционут Датит".

Как сообщалось ранее, в минувшие выходные премьер-министр Биньямин Нетаниягу призвал Гидеона Саара вернуться в "Ликуд" и создать правительство. "Гидеон, ты вырос в "Ликуде", здесь твой дом, я призываю тебя вернуться, тебя примут здесь с распростертыми объятиями", – сказал Нетаниягу. Гидеон Саар никак не отреагировал на этот призыв Нетаниягу, однако в его окружении заявили: "Прежде чем задушить человека, ему всегда широко раскрывают объятия".

Сообщалось также, что Нетаниягу намерен представить партии "Тиква Хадаша" пакет предложений, цель которых добиться согласия Саара на присоединение к правительству. Согласно опубликованной информации, Нетаниягу намерен предложить Саару пост заместителя премьер-министра, пост спикера Кнессета для Зеэва Элькина и почти любую должность, которую попросят в партии "Тиква Хадаша".

Источники в политических кругах отмечают, что Нетаниягу не хотел делать таких предложений Саару, опасаясь, что они станут прецедентом для других возможных "дезертиров" из "Ликуда". Однако тупик, в который зашли переговоры с блоком "Ционут Датит", не оставили главе правительства иного выбора.

В блоке противников Нетаниягу готовятся к тому моменту, когда выяснится, что премьер-министр не сумел сформировать коалицию. 18 апреля глава "Еш Атид" выступит на специальной пресс- конференции, в ходе которой представит правительство, которое он намерен создать, если получит мандат от президента.

Срок действия мандата на формирование коалиции, полученного Биньямином Нетаниягу, истекает 4 мая.