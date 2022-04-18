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NEWSru.co.il :: В Израиле18 апреля 2022 г., 09:05

Актуальные войны древности. Часть I. Библия: мифы, легенды, факты

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Актуальные войны древности. Часть I. Библия: мифы, легенды, факты

Российская агрессия против Украины заставила нас обратиться к войнам древности, найти в них актуальные аспекты. Как Иудея – маленькое государство между двумя сверхдержавами древности – смогла просуществовать в течение 1000 лет? Почему Израиль исчез, а Иудея сохранилась? Какие ассоциации с агрессией России против Украины может вызвать агрессия Ассирии против Израиля и Иудеи в 2800 лет назад?


Участники:
Михаил Туваль PhD – историк-библеист, автор монографий о Флавии Иосифе, Ироде Великом, книги "Синагога Гигантов" по истории евреев периода античности.
Олег Ульянский – медиа-менеджер, бизнес-консультант, ведущий подкаста.

Олег Ульянский:
Если мы так задумаемся, история древности – это история войн. Почти все, что до нас дошло от древности – это рассказы о том, кто кого завоевал, кто кого убил. Мы занимаемся еврейскими древностями здесь и сейчас, а здесь и сейчас идет война. И мы с моим другом доктором Михаилом Тувалем решили поговорить о том, чему нас учит, или от чего нас предостерегает, или чем у нас так и не научила древняя история.

Михаил Туваль:
Я начну с истории о завоевании Ханаана, потому что в общем-то это описано в Танахе как святая война. В Торе Моисея Бог ему заповедует эту землю захватить истребить жителей, землю эту оккупировать и установить там теократию. В общем-то получается, что история Израиля начинается как история народа достаточно агрессивного. Но у нас есть надписи знаменитые на стеле Царя моавитян Меша, где точно такое же описание войны относится к религии их бога Кмоша. Если мы сравним Книгу Иисуса Навина с Книгой Судей, мы увидим две альтернативные истории того, как появился народ Израиля. Историки сегодня полагают, что именно на самом деле народ Израиля не завоевывал Ханаан, а зародился из местных племен в районе нынешней Самарии, поклоняясь своему богу Яхве. Видимо первый наш серьезный боец – это был царь Давид.


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Публикуется в рамках информационного партнерства

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