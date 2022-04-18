Благословение коэнов в Иерусалиме: полиция готовится к беспорядкам

18 и 20 апреля возле Стены Плача в Иерусалиме состоится традиционная церемония благословения коэнов. Впервые с осени 2019 года она пройдет в обычном режиме, однако в полиции опасаются, что арабы предпримут попытки устроить беспорядки.

Ожидается, что в церемонии примут участие десятки тысяч человек, среди них главные раввины Ицхак Йосеф и Давид Лау, а также раввин святых мест Шмуэль Рабинович. "Я приглашаю весь еврейский народ принять участие в благословении коэнов в честь праздника Песах. Наше присутствие возле Стены Плача это ответ погромщикам и террористам, которые смеют утверждать, что действуют именем веры в Бога", – заявил раввин Рабинович.

Праздничная молитва начнется в 8:45. Депутаты фракции "Ционут Датит" заявили, что также примут участие в церемонии.

Более 2500 полицейских, бойцов пограничной полиции (МАГАВ) и охранников будут обеспечивать порядок во время церемонии благословения коэнов.

Накануне глава иерусалимского округа полиции Дорон Турджеман обратился к политическим и духовным лидерам израильских мусульман с призывом проявить ответственность. В то же время генерал-майор Турджеман заявил, что не намерен проявлять толерантность по отношению к тем, кто попытается совершить акты насилия. По словам начальника иерусалимского округа, в распоряжении полиции нет конкретных предупреждений о готовящихся терактах, однако рабочая предпосылка полиции заключается в том, что такой теракт может быть совершен. Турджеман подверг критике судебную систему Израиля, освобождающую из-под стражи подозреваемых в насильственных действиях.

Накануне в Старом городе имели Иерусалима арабы совершили несколько нападений на евреев. Не менее десяти автобусов, направлявшихся в сторону Стены Плача, подверглись "каменным атакам". Семь человек получили легкие ранения. Группа евреев, шедших через еврейский квартал Старого города, подверглась нападению арабских хулиганов.

За вчерашний день в Иерусалиме полиция задержала 18 арабов, подозреваемых в причастности к насильственным действиям.