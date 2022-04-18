Иерусалим:
23 - 30°
Тель-Авив:
19 - 29°
Эйлат:
22 - 35°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле18 апреля 2022 г., 10:53

Полиция задержала подозреваемых в нападении на евреев в Старом городе Иерусалима

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Полиция задержала подозреваемых в нападении на евреев в Старом городе Иерусалима

Полиция задержала подозреваемых в нападении на религиозных евреев, совершенном накануне в Старом городе Иерусалима.

По сообщению полиции, речь идет о двух арабах: 13,5 летнем жителе Старого города и 17-летнем жителе Сильвана (Шилоаха). Они были задержаны вскоре после того, как полицейские опознали их благодаря камерам скрытого наблюдения. 18 апреля они предстанут перед судом, и полиция попросит продлить срок их содержания под стражей.

Также в суд будут доставлены пять молодых арабов, задержанных по подозрению в бросании камней в автобусы с евреями, направлявшимися к Стене Плача.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12:09 Операция "Волнорез": задержаны еще 11 подозреваемых в террористической деятельности
11:46 В благословении коэнов приняло участие рекордно малое число евреев
10:53 Полиция задержала подозреваемых в нападении на евреев в Старом городе Иерусалима
09:51 В Раанане во время купания в бассейне потерял сознание мужчина, он в тяжелом состоянии
09:11 Коалиционный кризис: Беннет и Лапид опасаются ухода правых депутатов
09:05 Актуальные войны древности. Часть I. Библия: мифы, легенды, факты
08:57 Драка в Ор-Акиве: состояние двоих раненых от тяжелого до критического
08:18 Пожар в деревне Адама: погибла девочка, ее брат спасся, родители получили тяжелые ожоги
08:01 Неподалеку от больницы "Вольфсон" был обнаружен мужчина без сознания
07:32 Из разбомбленного Мариуполя в Хайфу. Рассказывает семья новых репатриантов
Загрузка...