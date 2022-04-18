Полиция задержала подозреваемых в нападении на евреев в Старом городе Иерусалима

Полиция задержала подозреваемых в нападении на религиозных евреев, совершенном накануне в Старом городе Иерусалима.

По сообщению полиции, речь идет о двух арабах: 13,5 летнем жителе Старого города и 17-летнем жителе Сильвана (Шилоаха). Они были задержаны вскоре после того, как полицейские опознали их благодаря камерам скрытого наблюдения. 18 апреля они предстанут перед судом, и полиция попросит продлить срок их содержания под стражей.

Также в суд будут доставлены пять молодых арабов, задержанных по подозрению в бросании камней в автобусы с евреями, направлявшимися к Стене Плача.