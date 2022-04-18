Пожар в деревне Адама, погибла девочка

Утром в понедельник, 18 апреля, на территории поселка Адама в Западной Галилеи вспыхнул пожар. Как сообщает "Кан Бет", на территорию экологического поселка прибыли четыре расчета пожарной охраны.

В доме, охваченном огнем, была обнаружена трехлетняя девочка без признаков жизни. Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали ее смерть.

В больницу РАМБАМ в Хайфе доставлена 44-летняя женщина, получившая сильные ожоги и отравившаяся дымом, ее состояние, по оценке медиков, тяжелое.

В медицинский центр Западной Галилеи в Нагарии доставлен 45-летний мужчина, получивший сильные ожоги конечностей и спины, он в состоянии средней тяжести.

Также из горящего дома сумел невредимым выбраться шестилетний мальчик.

Обстоятельства инцидента выясняются.