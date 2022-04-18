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NEWSru.co.il :: В Израиле18 апреля 2022 г., 08:18

Пожар в деревне Адама, погибла девочка

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Пожар в деревне Адама, погибла девочка

Утром в понедельник, 18 апреля, на территории поселка Адама в Западной Галилеи вспыхнул пожар. Как сообщает "Кан Бет", на территорию экологического поселка прибыли четыре расчета пожарной охраны.

В доме, охваченном огнем, была обнаружена трехлетняя девочка без признаков жизни. Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали ее смерть.

В больницу РАМБАМ в Хайфе доставлена 44-летняя женщина, получившая сильные ожоги и отравившаяся дымом, ее состояние, по оценке медиков, тяжелое.


В медицинский центр Западной Галилеи в Нагарии доставлен 45-летний мужчина, получивший сильные ожоги конечностей и спины, он в состоянии средней тяжести.

Также из горящего дома сумел невредимым выбраться шестилетний мальчик.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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