Доктор Шарон Эльрои-Прайс подверглась нападению возле своего дома
В понедельник, 18 апреля, глава службы общественного здравоохранения в минздраве Израиля доктор Шарон Эльрои-Прайс подала жалобу в полицию на мужчину, атаковавшего ее возле дома.
По информации "Mаарив", инцидент произошел утром, а атаковавшим Эльрои-Прайс был один из активистов движения антипрививочников.
Новостная служба медиакорпорации "Кан" передала, что личность нападавшего известна. Это Сади Бен Шитрит.
Доктор Шарон Эльрои-Прайс получает угрозы в свой адрес с момента вступления в должность главы службы общественного здравоохранения. 30 октября 2021 года минздрав по рекомендации полиции приставил к ней охрану, которая спустя несколько месяцев была снята.
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