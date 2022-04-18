Доктор Шарон Эльрои-Прайс подверглась нападению возле своего дома

В понедельник, 18 апреля, глава службы общественного здравоохранения в минздраве Израиля доктор Шарон Эльрои-Прайс подала жалобу в полицию на мужчину, атаковавшего ее возле дома.

По информации "Mаарив", инцидент произошел утром, а атаковавшим Эльрои-Прайс был один из активистов движения антипрививочников.

Новостная служба медиакорпорации "Кан" передала, что личность нападавшего известна. Это Сади Бен Шитрит.

Доктор Шарон Эльрои-Прайс получает угрозы в свой адрес с момента вступления в должность главы службы общественного здравоохранения. 30 октября 2021 года минздрав по рекомендации полиции приставил к ней охрану, которая спустя несколько месяцев была снята.