Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии после укуса змеи

В понедельник, 18 апреля, в больницу "Каплан" в Реховоте был доставлен мужчина примерно 55 лет, которого укусила за руку ядовитая змея. По оценке медиков, состояние пострадавшего тяжелое.

Судя по сообщению службы скорой помощи "Маген Давид Адом", змея укусила мужчину около перекрестка Рам (Масмия), восточнее Ашдода.

Как отмечают специалисты, змеи активизируются с наступлением жары. Как правило, летом заметно больше инцидентов, связанных с укусами ядовитых змей, чем зимой.