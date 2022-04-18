Иерусалим:
23 - 30°
Тель-Авив:
19 - 29°
Эйлат:
22 - 35°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле18 апреля 2022 г., 13:32

Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии после укуса змеи

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии после укуса змеи

В понедельник, 18 апреля, в больницу "Каплан" в Реховоте был доставлен мужчина примерно 55 лет, которого укусила за руку ядовитая змея. По оценке медиков, состояние пострадавшего тяжелое.

Судя по сообщению службы скорой помощи "Маген Давид Адом", змея укусила мужчину около перекрестка Рам (Масмия), восточнее Ашдода.

Как отмечают специалисты, змеи активизируются с наступлением жары. Как правило, летом заметно больше инцидентов, связанных с укусами ядовитых змей, чем зимой.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

13:32 Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии после укуса змеи
12:45 В результате ДТП на 6-й трассе погиб водитель грузовика
12:32 Предъявлено обвинение террористу, убившему супругов Кадури и гражданина Молдовы Ивана Тарновского
12:09 Операция "Волнорез": задержаны еще 11 подозреваемых в террористической деятельности
11:46 В благословении коэнов приняло участие рекордно малое число евреев
10:53 Полиция задержала подозреваемых в нападении на евреев в Старом городе Иерусалима
09:51 В Раанане во время купания в бассейне потерял сознание мужчина, он в тяжелом состоянии
09:11 Коалиционный кризис: Беннет и Лапид опасаются ухода правых депутатов
09:05 Актуальные войны древности. Часть I. Библия: мифы, легенды, факты
08:57 Драка в Ор-Акиве: состояние двоих раненых от тяжелого до критического
Загрузка...