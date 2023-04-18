ЦАХАЛ откладывает призыв девушек в пехоту и танковые войска, но готов призывать их в спецназ
Армия обороны Израиля представила в Высший суд справедливости свой ответ на иск с требованием допустить призыв девушек в обычные боевые части.
Согласно ответу, на в ЦАХАЛе не готовы на данный момент к службе девушек в обычных пехотных и танковых подразделениях, обосновав это тем, что потенциал призывниц, отвечающих требованиям службы в боевых частях, будет в большей степени реализовываться в подразделениях специального назначения.
В частности, в марте этого года первый пробный призыв из 12 девушек начал подготовку к службе в инженерно-саперном спецподразделении ЯХАЛАМ. В ноябре начнется пробный призыв девушек в спасательный спецназ 669.
По результатам этих пробных призывов планируется расширение списка спецподразделений, открытых для девушек, в 2025 году.
Также в ответе подчеркивается, что призыв девушек в танковые подразделения пограничных войск продолжится.