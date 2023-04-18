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    В Израиле

    По результатам анализа сорвавшейся операции отстранен от должности командир отряда "псевдоарабов" МАГАВа

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    По результатам анализа сорвавшейся операции отстранен от должности командир отряда
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    Командование Центрального округа ЦАХАЛа и пограничной полиции МАГАВ завершило анализ сорвавшейся операции, проводившейся одним из отрядов "псевдоарабского" спецподразделения МАГАВа в районе Дженина 10 апреля этого года.

    Проведенный по итогам операции анализ выявил несколько проблем в командном, ценностном и профессиональном аспектах. Командир отряда не выполнил распоряжения командования и действовал непрофессионально, что привело к срыву операции. Командир подразделения, отвечавший за оперативную подготовку и за прикрытие, действовал надлежащим образом, в том числе с точки зрения ценностных аспектов.

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    Решением командира МАГАВа учения всех подразделений были остановлены на 48 часов. Результаты отчета были переданы для ознакомления командирам и бойцам МАГАВа в Иудее и Самарии.

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    Командир отряда немедленно отстранен от должности и будет отчислен из части. Его заместитель останется в отряде на другой должности.

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