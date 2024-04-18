Председатель совета директоров "Эль-Аля" допрошен по делу о коррупции в Нетивоте

Одним из подозреваемых, допрашивавшихся на этой неделе в рамках дела о коррупции в Нетивоте, был председатель совета директоров авиакомпании "Эль-Аль" Амикам Бен-Цви.

Подозрения против него связаны с его деятельностью в качестве владельца строительной компании МБЦ.

В рамках этого дела мэр Нетивота Йехиэль Зохар подозревается в получении взяток и незаконной выгоды от строительных подрядчиков в обмен на продвижение их проектов