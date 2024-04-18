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Израиль

Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 18 апреля: удары по целям на севере и юге сектора

время публикации: 18 апреля 2024 г., 06:19 | последнее обновление: 18 апреля 2024 г., 06:25
Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 18 апреля: удары по целям на севере и юге сектора
AP Photo/Abed Khaled

В ночь на 18 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Ночью источники в Газе сообщали об ударах ЦАХАЛа по целям на севере и на юге сектора. Из Газы сообщали о жертвах среди мирного населения.

На севере сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели к югу от города Газа.

На юге сектора: самолеты ЦАХАЛа наносили удары по целям в районе Рафаха, рядом с египетской границей; сообщалось об ударе по жилому дому в Рафахе; утверждалось, что между Рафахом и египетской границей были убиты восемь человек, в основном женщины и дети.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 18 апреля.

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