Предъявлены обвинения двум жителям Тель-Шевы, похитившим 15-летнюю девочку

Государственная прокуратура подала в окружной суд Беэр-Шевы обвинительное заключение против 20-летнего Фади Абу Савитана и 18-летнего Юсефа Абу Савитана из Тель-Шевы, которые похитили 15-летнюю девочку. Если бы не вмешательство подруги девочки, своевременно заявившей в полицию, история могла завершиться гораздо хуже.

По данным обвинительного заключения, девочка была знакома с братом одного из обвиняемых: подросток позвонил брату и попросил подъехать на автозаправку и помочь ему заменить колесо. Тот выполнил просьбу, и тогда брат обвиняемого подвез девочку к ней домой и уехал. Девочка не успела войти в дом: обвиняемый с другом подъехал к ней на машине, и после короткого разговора девочка согласилась сесть в машину.

Обвиняемые поехали на машине по улицам Беэр-Шевы, и девочка попросила их заехать за ее подругой. Когда они собрались вместе, подруга девочки пообщалась с обвиняемыми по-арабски, затем попросила вернуть ее домой. Когда они подъехали к ее дому, подруга вышла из машины, а дверь девочки оказалась заблокирована, и несмотря на ее просьбы, обвиняемые начали движение.

Когда девочка поняла, что ее не собираются возвращать домой, она попыталась на ходу открыть дверь машины, и тогда Фади Абу Савитан ударил ее ногой, а Юсеф Абу Савитан дернул за волосы. Девочка продолжала требовать остановить машину, и тогда обвиняемые избили ее, чтобы она прекратила сопротивление. Фади Абу Савитан ударил ее лицом о дверь машины, так что у девочки пошла кровь из носа.

Подруга девочки, увидев, что ту не выпустили из машины, сразу позвонила в полицию и сообщила о происшествии. К розыскам девочки приступили крупные силы полиции, и вскоре обвиняемые высадили ее на автозаправочной станции в Рамат-Ховаве и скрылись. Вскоре они были арестованы. На допросе они заявили, что просто подвезли девушку-тремпистку.

Обвиняемым вменяется похищение человека, нападение при отягчающих обстоятельствах, а также вождение, ставящее представляющее опасность для других участников дорожного движения.