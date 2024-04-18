Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 18 апреля, температура понизится, но в горных районах будет выше среднесезонной. Повысится влажность. Усилится ветер. Местами дымка. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 16-24 градусов, в Тель-Авиве – 20-26, в Хайфе – 18-25, в Эйлате – 23-36, в Беэр-Шеве – 20-28, в Мицпе-Рамоне – 16-24, на побережье Мертвого моря – 25-33, в Ашкелоне и Ашдоде – 20-24, в Ариэле – 15-24, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 18-30, на Голанских высотах – 17-28.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22-23 градуса, высота волн – 30-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 5 км/ч).

В пятницу-воскресенье ожидается понижение температуры. В пятницу – переменная облачность. В субботу-воскресенье – малооблачно.