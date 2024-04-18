Тревога на севере Израиля в связи с угрозой вторжения беспилотника

В 17:56 сигнал тревоги системы раннего оповещения прозвучал в населенных пунктах на "линии противостояния" Идмит, Эйлон, Горен, Горнот а-Галиль, Ханита, Яара, Араб аль-Арамшэ.

Причиной тревоги является угроза вторжения враждебного беспилотника. Позднее пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что эта тревога была ложной.

В 18:02 в Араб аль-Арамшэ прозвучал сигнал тревоги, предупреждающий о ракетном обстреле. Был зафиксирован запуск одной ракеты с территории Ливана. В результате обстрела не было раненых.