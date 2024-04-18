Второй за вечер обстрел из сектора Газы, сигнал тревоги в Ашкелоне

В 22:01 сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах прозвучал в северных районах Ашкелона.

Зафиксирован запуск одной ракеты из сектора Газы. Мэрия Ашкелона сообщила, что ракета упала на незастроенной местности вне городской черты.

Информация уточняется.

Это второй ракетный обстрел из сектора Газы за сегодняшний вечер. За предыдущий обстрел ответственность взяло боевое крыло "Исламского джихада".