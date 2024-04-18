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Израиль

Второй за вечер обстрел из сектора Газы, сигнал тревоги в Ашкелоне

время публикации: 18 апреля 2024 г., 22:03 | последнее обновление: 18 апреля 2024 г., 22:15
Второй за вечер обстрел из сектора Газы, сигнал тревоги в Ашкелоне
Tomer Neuberg/Flash90

В 22:01 сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах прозвучал в северных районах Ашкелона.

Зафиксирован запуск одной ракеты из сектора Газы. Мэрия Ашкелона сообщила, что ракета упала на незастроенной местности вне городской черты.

Информация уточняется.

Это второй ракетный обстрел из сектора Газы за сегодняшний вечер. За предыдущий обстрел ответственность взяло боевое крыло "Исламского джихада".

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