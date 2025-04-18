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Израиль

ЦАХАЛ продолжает операцию в Газе: за сутки атакованы около 40 целей. Видео

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 18 апреля 2025 г., 11:59 | последнее обновление: 18 апреля 2025 г., 12:09
ЦАХАЛ продолжает операцию в Газе: за сутки атакованы около 40 целей
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в секторе Газы. За последние сутки в Газе были атакованы около 40 целей, сообщает армейская пресс-служба.

В Рафиахе, в квартале Шабура, силы 143-й дивизии "Газа" разрушили террористическую инфраструктуру и ликвидировали нескольких боевиков.

Силы 252-й бронетанковой дивизии "Синай" продолжают действовать в северной части сектора. Уничтожены склады оружия, были атакованы террористы.

Израиль
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