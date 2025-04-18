Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 18 апреля, температура будет выше, чем вчера, и выше среднесезонной. Малооблачно. Туман на северо-западе Негева и в южной части побережья Средиземного моря. Во второй половине дня вдоль побережья усилится северный ветер.

В Иерусалиме – 17-28 градусов, в Тель-Авиве – 17-27, в Хайфе – 21-23, в Эйлате – 25-38, в Беэр-Шеве – 15-33, в Мицпе-Рамоне – 18-30, на побережье Мертвого моря – 24-35, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-24, в Ариэле – 17-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-28, на Голанских высотах – 19-31.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 20 градусов, высота волн – 30-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В субботу-понедельник температура понизится. Во вторник ожидается резкое повышение температуры, будет очень жарко.