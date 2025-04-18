Сирены в центре Израиля: ракетный обстрел из Йемена

В 6:36 утра 18 апреля в центре Израиля прозвучали сирены "Цева адом". ЦАХАЛ подтвердил, что зафиксирован ракетный обстрел из Йемена. В 6:32 ЦАХАЛ публиковал ранее предупреждение о ракетном обстреле.

Тревога была слышна в Иерусалиме, Тель-Авиве и многих других населенных пунктах центра Израиля.

ЦАХАЛ заявляет: перехвачена одна ракета, летевшая из Йемена.

Сведений о пострадавших или причиненном ущербе не поступало.

Предыдущие обстрелы территории Израиля из Йемена были зафиксированы 13 апреля, а также 30, 27, 24, 23, 20 и 18 марта.

Хуситы возобновили обстрелы территории Израиля вечером 18 марта, вскоре после того, как ЦАХАЛ начал новый этап военной операции в секторе Газы.

В течение двух месяцев, с 18 января по 17 марта 2025 года, в период действия в Газе соглашения о прекращении огня йеменские хуситы не обстреливали Израиль.