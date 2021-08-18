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NEWSru.co.il :: В Израиле18 августа 2021 г., 10:40

Монета императора, потерявшего Иерусалим: в Рамат а-Шароне найдено византийское поселение

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Город Рамат а-Шарон готовится отметить сто лет со дня основания. Однако раскопки, проводимые в его южной части перед возведением нового жилого района, свидетельствуют: эта территория была населена еще 1500 лет назад – в эпоху Византийского владычества.

Археологи обнаружили крупную винодавильню, бассейн которой украшен мозаикой, оштукатуренные строения и фундамент крупного здания. Пока неясно, стоял ли здесь склад или вилла зажиточного семейства.

Найдены черепки емкостей, служивших для сбора воды, кухонная утварь, а также жернова, причем часть из них изготовлена из базальта, который доставляли из Галилеи и с Голанских высот. Ученые полагают, что их использовали для помола не только пшеницы и ржи, но и лекарственных трав.

Крайне редкая находка – золотая монета, отчеканенная в правление византийского императора Ираклия, в 638-639 годах. На одной ее стороне можно увидеть императора и двух его сыновей, а на второй – крест на Голгофе, где, согласно христианской традиции, был распят Иисус Христос. На монете выцарапано имя – очевидно, так владелец отметил, что золото принадлежит ему.

Следует отметить, что монета была отчеканена уже после того, как халиф Омар взял Иерусалим. "Она рассказывает о конце византийского владычества в Эрец-Исраэль, о появлении ислама, о христианской и языческой символики", – говорит глава отдела нумизматики Управления древностей доктор Роберт Коул.

После арабского завоевания на этом месте возникла мастерская по изготовлению стекла. Руководитель раскопок Йоав Арбель отмечает, что в это время здесь не только работали, но и жили, поскольку были найдены две печи для приготовления пищи и руины домов, которые, скорее всего, были жилыми. Мастерская продолжала работу до XI века.


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