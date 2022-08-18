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    В Израиле

    Maan: в ходе столкновений около гробницы Йосефа в Шхеме один местный житель убит, десятки ранены

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    Maan: в ходе столкновений около гробницы Йосефа в Шхеме один местный житель убит, десятки были ранены
    Nasser Ishtayeh/Flash90

    Агентство Maan со ссылкой на "Красный Полумесяц" сообщает, что в ходе столкновений с израильскими военными около гробницы Йосефа в Шхеме один местный житель был убит, 36 получили ранения, еще 27 отравились слезоточивым газом.

    Названо имя убитого: 19-летний Уасим Наср Халифа. Утверждается, что он был убит выстрелом в грудь.

    Судя по публикациям в соцсетях, Халифа был боевиком "Бригад мучеников Аль-Аксы", военного крыла организации ФАТХ.

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    Столкновения произошли во время очередного массового паломничества евреев к гробнице Йосефа. Военные обеспечивали безопасность паломников.

    Вечером 17 августа палестинские источники сообщили о перестрелке между израильскими военнослужащими и боевиками возле гробницы Йосефа в Шхеме. Согласно сообщению агентства "Шехаб", возле гробницы Йосефа боевики обстреляли джип пограничной полиции (МАГАВ). Пули попали в лобовое стекло, не пробив его. При этом израильский сайт "Аруц-7" сообщал, что пограничная полиция сопровождала автобусы с еврейскими паломниками, направлявшимся к гробнице.

    По данным новостной службы корпорации "Кан", в Шхеме военнослужащий ЦАХАЛа случайно выстрелил в своего товарища. Пуля попала в бронежилет. Военнослужащий получил легкое ранение. Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила эту информацию и уточнила, что инцидент произошел внутри автомобиля, в котором находились оба военнослужащих.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 17 Августа 2022
    Палестинские источники сообщают о перестрелке между военнослужащими и боевиками в Шхеме
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