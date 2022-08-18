adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
20 - 30°
Тель-Авив:
23 - 29°
Эйлат:
27 - 40°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.259 ₪ 3.313 ₪
Иерусалим:
20 - 30°
Тель-Авив:
23 - 29°
Эйлат:
27 - 40°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Впервые в истории "Мосада" два ключевых руководящих поста заняли женщины

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Впервые в истории
    Фото предоставлено пресс-секретарем и информационным отделом министерства обороны

    В четверг, 18 августа, Ведомство разведки и специальных задач "Мосад" объявило, что впервые в истории организации должность главы разведывательного отдела заняла женщина.

    Сообщается, что А. работает в израильских спецслужбах около 20 лет. Она будет отвечать за сбор разведывательной информации на государственном уровне в таких областях как иранский атом, арабо-израильский конфликт и международный терроризм. А. также будет руководить всем информационной подготовкой ко всем операциям "Мосада".

    adv_11 incontent_1

    Должность главы разведывательного отдела "Мосада" считается параллельной должности главы разведывательного отдела ЦАХАЛа "Аман".

    adv_12 m_ar_1

    Еще одна женщина, К., была недавно назначена главой иранского отдела "Мосада" – одного из важнейших отделов в этой организации.

    Иранский отдел занимается всем, что касается борьбой с исходящей от Тегерана угрозой в адрес Израиля. К. также много лет работает в израильских спецслужбах.

    adv_13 incontent_2

    Глава "Мосада" Давид Барнеа заявил, что в организации существует полное равноправие между мужчинами и женщинами, однако женщины еще никогда не возглавляли такие ключевые отделы как разведывательный и иранский.

    adv_14 m_ar_2

    adv_15 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    adv_16 ar_middle_wwh
    adv_17 ar_middle_yandex
    adv_18 ar_middle_mobile_yandex
    adv_19 ar_right_wwh
    adv_20 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    12:28 Кохави: во время операции в Газе Израиль нанес удар по третьей стране
    11:40 Впервые в истории "Мосада" два ключевых руководящих поста заняли женщины
    11:02 Источники: в Шхеме израильскими военными был убит боевик ФАТХа
    11:02 Минпрос и минфин не могут прийти к соглашению и обмениваются взаимными обвинениями
    10:36 В минздраве предупреждают о новой зимней волне коронавируса и готовятся к вакцинации
    10:03 В Шхеме военнослужащий ЦАХАЛа случайно выстрелил в товарища, тот получил легкое ранение
    09:57 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 176-й день войны
    09:40 "Коронавирусный светофор": в Израиле не осталось "красных" городов
    adv_21 ar_right_2
    adv_22 ar_right_3
    adv_23 ar_right_4
    adv_24 ar_right_5