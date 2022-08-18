Впервые в истории "Мосада" два ключевых руководящих поста заняли женщины
В четверг, 18 августа, Ведомство разведки и специальных задач "Мосад" объявило, что впервые в истории организации должность главы разведывательного отдела заняла женщина.
Сообщается, что А. работает в израильских спецслужбах около 20 лет. Она будет отвечать за сбор разведывательной информации на государственном уровне в таких областях как иранский атом, арабо-израильский конфликт и международный терроризм. А. также будет руководить всем информационной подготовкой ко всем операциям "Мосада".
Должность главы разведывательного отдела "Мосада" считается параллельной должности главы разведывательного отдела ЦАХАЛа "Аман".
Еще одна женщина, К., была недавно назначена главой иранского отдела "Мосада" – одного из важнейших отделов в этой организации.
Иранский отдел занимается всем, что касается борьбой с исходящей от Тегерана угрозой в адрес Израиля. К. также много лет работает в израильских спецслужбах.
Глава "Мосада" Давид Барнеа заявил, что в организации существует полное равноправие между мужчинами и женщинами, однако женщины еще никогда не возглавляли такие ключевые отделы как разведывательный и иранский.