Впервые в истории "Мосада" два ключевых руководящих поста заняли женщины

В четверг, 18 августа, Ведомство разведки и специальных задач "Мосад" объявило, что впервые в истории организации должность главы разведывательного отдела заняла женщина.

Сообщается, что А. работает в израильских спецслужбах около 20 лет. Она будет отвечать за сбор разведывательной информации на государственном уровне в таких областях как иранский атом, арабо-израильский конфликт и международный терроризм. А. также будет руководить всем информационной подготовкой ко всем операциям "Мосада".

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Должность главы разведывательного отдела "Мосада" считается параллельной должности главы разведывательного отдела ЦАХАЛа "Аман".

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Еще одна женщина, К., была недавно назначена главой иранского отдела "Мосада" – одного из важнейших отделов в этой организации.

Иранский отдел занимается всем, что касается борьбой с исходящей от Тегерана угрозой в адрес Израиля. К. также много лет работает в израильских спецслужбах.

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Глава "Мосада" Давид Барнеа заявил, что в организации существует полное равноправие между мужчинами и женщинами, однако женщины еще никогда не возглавляли такие ключевые отделы как разведывательный и иранский.