Дилемма Левина, конфликт вокруг ЦАХАЛа и разговоры о ПНЕ. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

На этой неделе министр юстиции Ярив Левин дал первое после длительного перерыва интервью. На протяжении многих недель Левин отклонял просьбы журналистов, в том числе NEWSru.co.il, побеседовать и ответить на вопросы. Подобно его ментору и главе правительства Биньямину Нетаниягу, Левин принял решение сделать исключение для 14-го канала. Журналисты, интервьюировавшие Левина, не скрывали своих симпатий к инициированной им реформе и к нему лично, однако особых скидок главе минюста не делали. Сам Левин использовал интервью, чтобы предложить "тур вальса" Бени Ганцу. "Я обращаюсь к главе "Махане Мамлахти" Бени Ганцу и говорю ему: давай встретимся уже сегодня, не откладывая, давай начнем переговоры уже сегодня ночью".

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Для тех, кто забыл, краткое содержание предыдущих попыток переговоров. После того, как 27 марта Биньямин Нетаниягу объявил о замораживании реформы, в президентской канцелярии начались переговоры. Были они доброжелательными, вежливыми, иногда перерастали в горячие дискуссии, но результата не дали. Одни говорят, что стороны были близки к частичным договоренностям, другие говорят, что нет. Как бы то ни было, переговоры прервались 14 июня, когда "Ликуд" попытался отложить выборы представителей Кнессета в комиссию по назначению судей. Представители оппозиции заявили, что получено окончательное доказательство несерьезности намерений Нетаниягу и хлопнули дверью. Прошел еще месяц, коалиция избрала своего представителя в комиссию, а в оппозиции, в первую очередь, в "Махане Мамлахти" и в "Еш Атид" поняли, что забили гол в свои ворота. "Оппозиция доказала несерьезность своих намерений. У нас нет выбора, кроме как продолжать продвигать законы в одностороннем порядке", – заявляли в коалиции.

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С того момента лидеры оппозиции (парламентской, не путать с "Коах Каплан", там против каких-либо переговоров) вновь и вновь призывали возобновить диалог, в коалиции всякий раз эти предложения отклоняли. И вдруг такой пассаж со стороны Левина.

В окружении Ганца не поспешили падать в обморок от счастья, услышав предложение Левина. "Когда хотят встретиться, предлагают, а не делают заявлений по телевидению", – сказал депутат Кнессета Хили Трупер, про которого говорят, что он знает о намерениях Бени Ганца больше, чем тот сам. Однако намерений Левина Трупер, судя по всему, не знал. Как оказалось, речь шла не только о публичном, сделанном на телекамеру предложении. Сразу после интервью приближенные министра юстиции дважды пытались установить контакт с канцелярией Ганца. Оба раза обращения были проигнорированы. В окружении Ганца заявили, что это выглядело в большей степени манипуляцией, чем реальной инициативой переговоров. Уровень взаимного доверия и, как следствие, оптимизма при оценке шансов на успех переговоров столь низок, что ни о каких серьезных контактах сейчас речь идти не может.

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Проще всего было бы записать шаг Ярива Левина на счет извечного blame game, иными словами – попытки обеспечить себе алиби на тот день и час, когда история или следственная комиссия будут изучать обстоятельства катастрофы, вызванной противостоянием последнего года. Никто не хочет обвинительного вердикта в свой адрес, каждый пытается создать для себя базу достаточно убедительных объяснений и оправданий.

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Но дело, видимо, не только в этом. В последние недели вообще и на этой неделе в частности в коалиции наметился самый серьезный с момента ее основания кризис. Ультраортодоксальные партии, в первую очередь "Яадут а-Тора", открыто заговорили о том, что им надоело быть обслуживающим персоналом Левина, Ротмана и Нетаниягу.

Как уже неоднократно говорилось, юридическая реформа не очень интересует "харедим". При всей нелюбви и отчужденности, которую они испытывают к Верховному суду и государственной судебной системе в целом, они никогда не стояли в первых рядах реформаторов. Закон о преодолении вето БАГАЦа нужен им только как бронежилет, обеспечивающий выживание закона о призыве в случае его отмены Верховным судом. В то же время, борьба вокруг реформы, подобно тому, что происходило в период эпидемии коронавируса, подняла на поверхность вопросы, связанные с местом ультраортодоксов в обществе, и закон о призыве – лишь один из них. Харедим стали объектом нападок, едва ли не главными обвиняемыми в расколе в израильском обществе. При этом закон о призыве до сих пор не принят, и чем острее противостояние, тем меньше шансов, что Биньямин Нетаниягу решит провести этот закон в той форме, в которой того хотят в "Яадут а-Тора". На этой неделе лидеры ультраортодоксальных партий заявили, что не поддержат более инициативы по реформе, если они не будут утверждены в рамках широких договоренностей. Харедим сделали еще один шаг вперед и заявили, что не поддержат односторонние шаги по реформе даже в том случае, если они будут сделаны после утверждения закона о призыве. Возможно, речь идет об очередном шахматном ходе Гафни и Гольдкнопфа, демонстративно озвучивающих позиции "Махане Мамлахти". Но возможно и иное: в попытке немного улучшить свой имидж в глазах "обычного" израильского общества, харедим движутся в центр, не забывая при этом поглядывать на опросы, согласно результатам которых совершенно не исключено, что имя следующего премьер-министра – Бени Ганц. Если к этому добавить очень внятно звучащие голоса внутри самого "Ликуда" о том, что односторонних шагов больше не будет, становится ясно, что толкает Левина хотя бы на то, чтобы демонстрировать готовность к переговорам с оппозицией.

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу пытается вновь, в который уже раз, пройти между каплями дождя и остаться сухим. Он беседует с ультраортодоксами и объясняет им, что принять такой закон, как они хотят, сейчас невозможно, так как это вызовет протесты, и БАГАЦ этот закон отменит, а не принимать закон о преодолении вето БАГАЦа он обещал США. Он беседует с Левином и объясняет, что закон об изменении состава комиссии по выбору судей принять нельзя, так как это приведет к протестам, и к кризису с США. Он говорит и убеждает и пытается выстроить линию, которая позволит вывести из плачевной ситуации в опросах, и, главным образом, выйти из-под огня критики со стороны тех, кто обвиняет его в том, что он вверг страну в хаос.

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Даже если все происходящее сейчас – не более чем спектакль и попытка заручиться алиби, коалиция не запишет события уходящей недели себе в актив, в первую очередь из-за обострившегося конфликта вокруг ситуации в Армии обороны Израиля, а еще в большей степени из-за высказываний некоторых депутатов и министров.

Израильтяне не любят тех, кто закрепляется в сознании как сила, вносящая раскол в общество. Но особенно израильтяне не любят тех, кто закрепляется в сознании как внесший раскол в армию. И как это часто бывает, реальность и имидж не всегда идут вместе. Противники реформы втянули армию в этот конфликт, использовав угрозу отказничества в качестве рычага давления на правительство. Однако высказывания Давидам Амсалема ("Мы имеем дело с путчем в армии"), Тали Готлиб ("Герци А-Леви оправдывает отказничество"), Эреза Тадмора, одного из приближенных Нетаниягу ("А-Леви войдет в историю как худший начальник генерального штаба ЦАХАЛа") и Яира Нетаниягу, перепостившего запись Тадмора, привели к тому, что все внимание сосредоточено на высказываниях депутатов и министров от коалиции, а не на действиях тех, кто отказывается призываться на резервистскую службу. Невзрачное совместное заявление, сделанное Нетаниягу и Ганцем, вряд ли могут всерьез кого-то удовлетворить как реакция главы правительства на нападки министров и депутатов на командование ЦАХАЛа. Большего Нетаниягу не делает. Почему? Непонятно.

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В оппозиции тем временем вновь обсуждается абсолютно теоретическая, но рождающая горячие заголовки тема правительства национального единства. Сначала Элазар Штерн, все еще депутат от партии "Еш Атид", заявил, что "может быть интересной идеей" предложение о "замене" Смотрича и Бен-Гвира в правительстве на Лапида и Ганца. Глава "Еш Атид" заявил , что мнение Штерна не отражает мнения партии. Вряд ли Лавид действительно интересуется мнением партии, однако очевидно, что сам он не разделяет мнение Штерна.

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В "Махане Мамлахти" также есть те, кто призывают взвесить возможность создания правительства национального единства. Депутат Кнессета Матан Каана предложил создать такое правительство сроком на два года в составе "Ликуда", "Еш Атид" и "Махане Мамлахти". Через два года, согласно плану Каана, страна пойдет на выборы, а Нетаниягу покинет политику. По некоторым сведениям, за этим планом стоит бывший премьер-министр Нафтали Беннет. Каана опровергает. Ганц категорически отклонил это предложение.

Ни Штерн, ни Каана не новички в политике, и каждого из них направляет свой интерес. Штерн, который отказался от намерения баллотироваться на пост мэра Хайфы "из-за серьезных задач на национальном уровне", пытается представить свою повестку дня, отличную от повестки дня Яира Лапида. Не исключено, что если когда-нибудь в "Еш Атид" действительно пройдут праймериз, Штерн будет одним из тех, кто бросит вызов Лапиду.

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Матан Каана играет двойную роль. С одной стороны, он занимает нишу правого фланга в оппозиции. В воздухе все время витают разговоры о создании перед следующими выборами новой право-либеральной партии. Каана вместе с Айелет Шакед, которая дает все больше интервью, и Нафтали Беннетом, который за кулисами готовит реванш, могут стать основой этой партии.

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С другой стороны, если когда-то наступит момент, и Бени Ганц примет решение в той или иной конструкции присоединиться к правительству (или создать правительство) с Нетаниягу, Матан Каана будет тем, на кого Ганц сможет опереться.

В остальных партиях оппозиции возможность создания правительства национального единства даже не рассматривается. Лидер "Аводы" Мерав Михаэли заявила, что целью является обвал правительства. В НДИ продолжают говорить о "широком либеральном сионистском правительстве". В обозримом будущем перспектива создания правительства национального единства выглядит исключительно теоретической.